Парламент Британии могут распустить 3 мая

2017-04-18 20:31 | www.apa.az | 3

Парламент Великобритании может быть распущен в ночь со 2 на 3 мая. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил лидер палаты общин Дэвид Лидингтон.

"Можно ожидать роспуска парламента в ночь со 2 на 3 мая", — сказал он, отвечая на вопросы парламентариев относительно даты роспуска.

Во вторник британский премьер Тереза Мэй объявила, что призовет парламент поддержать проведение досрочных всеобщих выборов 8 июня. Согласно закону 2011 года, парламент должен быть распущен за 25 рабочих дней до выборов.

Как ожидается, депутаты проголосуют по вопросу о проведении всеобщих выборов уже в среду. Скорее всего, они поддержат предложение Мэй, поскольку лидеры оппозиционных партий уже приветствовали идею провести досрочные выборы.