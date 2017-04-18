В Турции на три месяца продлили режим чрезвычайного положения

2017-04-18 20:58 | www.apa.az | 4

Турецкий парламент утвердил решение правительства страны о продлении еще на три месяца режима чрезвычайного положения.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, таким образом, режим ЧП будет действовать в Турции до 19 июля.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле прошлого года на три месяца. Затем он дважды продлевался еще на три месяца. Правительство Турции накануне решило продлить режим ЧП еще на три месяца.