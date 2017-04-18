Ливийские рыбаки нашли тела 28 мигрантов в лодке в Средиземном море

2017-04-18 21:17 | www.apa.az | 4

Ливийские рыбаки нашли тела 28 нелегальных мигрантов, которые, вероятно, погибли от жажды и голода. Как передает РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на сотрудника министерства внутренних дел Ливии.

Командующий группы охраны министерства внутренних дел страны Ахмайда Халифа Амсалам заявил агентству, что рыбаки вытащили на берег лодку с погибшими, среди которых были тела четырех женщин. Жертвы были похоронены на кладбище для незаконных мигрантов.

"Их лодка остановилась посреди моря, потому что двигатель был сломан", — приводит агентство слова Амсалама. Он не предоставил информации о национальности погибших. Однако, как сообщает агентство, многие мигранты были родом из Африки к югу от Сахары.