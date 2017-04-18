В Армении пропал российский военнослужащий

2017-04-18 21:37 | www.apa.az | 3

Ширакское областное управление полиции Армении сообщило о пропаже военнослужащего контрактной службы 102-й российской военной базы в Гюмри.

"По некоторым данным, военнослужащий Дмитрий Лошманов вышел за покупками 16 апреля и не вернулся". Как передает АПА, об этом сказал РИА Новости представитель областного управления.

По данным армянских СМИ, военнослужащий был контрактником и проживал в общежитии. Сейчас полиция занимается его розыском.