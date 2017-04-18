В ГД РФ внесен законопроект о лишении гражданства осужденных за терроризм

2017-04-18 22:00 | www.apa.az | 3

Лидеры четырех фракций в Государственной думе внесли законопроект, который предусматривает лишение гражданства России тех лиц, которые осуждены за терроризм. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, документ размещен в базе данных законопроектов.

Проект федерального закона внесли Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Сергей Миронов («Справедливая Россия»).