Состоялся телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом

2017-04-18 22:52 | www.apa.az | 4

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии, акцентировав необходимость укрепления режима прекращения боевых действий. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по ситуации в Сирии. Акцентирована необходимость укрепления режима прекращения боевых действий и продвижения межсирийского переговорного процесса в астанинском и женевском форматах", — говорится в сообщении.

Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились продолжить личные контакты, сообщает пресс-служба Кремля во вторник.

"Условлено о продолжении личных контактов", — говорится в сообщении.