Эрдоган заявил, что реформы в Турции не делают его диктатором

2017-04-18 23:21 | www.apa.az | 4

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в интервью телеканалу CNN, что проведение реформ в Турции не делает его диктатором.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, Эрдоган отверг обвинения в том, что он провел референдум из стремления расширить свои права и возможности, а не для исправления политической системы страны.

"(Новая — ред.) система — изменение, трансформация демократии в истории Турции", — заявил Эрдоган, чем опроверг заявления, что реформы — это шаг к диктатуре. По его словам, там, "где существует диктатура, не нужна система президентского правления".

"Я смертный на самом деле, я могу умереть в любой момент", — также отметил Эрдоган.