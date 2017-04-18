Тренер «Барселоны» поставил задачу забить «Ювентусу» пять голов

2017-04-18 20:02 | www.oxu.az | 5

Главный тренер испанской «Барселоны» Луис Энрике заявил, что цель команды в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с итальянским «Ювентусом» — забить пять мячей.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Lenta.ru, cлова специалиста приводит сайт Союз европейских футбольных ассоциаций.

«В целом ситуация очень похожа на дуэль с ПСЖ. С теоретической точки зрения, нам нужно забивать меньше — не четыре гола, а три, если мы хотим сравнять счет по сумме двух встреч. У «Ювентуса» голевые моменты обязательно будут, так что наша задача — забить пять», — заявил Энрике, отметив, что атмосфера на домашнем стадионе «Камп Ноу» поможет команде выполнить эту задачу.

«Если удастся забить быстрый гол, то атмосфера на «Камп Ноу» приведет ко второму, а третий уже случится сам собой. В данный момент терять нам нечего. Вариант только один — атаковать, атаковать, атаковать», — подчеркнул специалист.

В первом матче «Ювентус» обыграл «Барселону» со счетом 3:0. Дублем в этой встрече отметился форвард Пауло Дибала, еще один мяч в ворота испанцев провел защитник Джорджо Кьеллини. Ответная игра состоится 19 апреля.

В первом матче 1/8 финала сине-гранатовые были разгромлены «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:4, однако дома обыграли соперника со счетом 6:1, впервые в истории турнира отыграв разницу в четыре мяча.

С.Б.

