Операции по платежным картам в Азербайджане будут временно ограничены

2017-04-18 18:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В связи с плановыми техническими работами по обновлению системы процессингового центра AzeriСard, ночью 20 апреля 2017 года с 02:00 до 04:00 некоторые операции по платежным картам, обслуживаемым в этом центре могут быть недоступны.

Об этом говорится в сообщении AzeriСard, распространенном во вторник.

Общее число зарубежных и местных банков, обслуживаемых процессинговым центром AzeriСard, составляет 31. В Азербайджане действуют 32 банка.