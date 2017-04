"Atletiko Madrid" yarımfinalda (VİDEO)

2017-04-19 00:40 | www.trend.az | 2

Bakı. Trend:

UEFA Çempionlar Liqasında 1/4 final mərhələsinin ilk cavab oyunları keçirilib.

Trend-in məlumatına görə, İngiltərənin “Lester” klubu doğma meydanda İspaniyanın “Atletiko Madrid” klubunu qəbul edib. Oyun 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb.

Qollar: Nyiqes, 26 (0:1), Vardi, 61 (1:1)

Beləliklə "Atletiko Madrid" klubu yarımfinal mərhələsinə yüksəlib.