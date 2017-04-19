В Газахе произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавшие

2017-04-19 00:57 | www.apa.az | 3

В Газахе произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает западное бюро АПА, в результате столкновения 2 автомобилей серьезно пострадали 2 женщины и ребенок. Они были доставлены в Газахский лечебно-диагностический центр. Спасти одну из женщин не удалось.

Установлены личности жертвы и пострадавших при ДТП. Погибшей является жительница Газаха Саадат Исмаилова. Также пострадал ее 2-летний сен Исмаилов Фуад Эльмир оглу и 60-летняя Рена Хасмамедова. Их состояние оценивается как тяжелое.

По сообщению, «Опель» с указанными лицами припарковал возле магазина. После того как водитель покинул автомобиль, в него врезалось другое авто.

По факту ведется расследование.