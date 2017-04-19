Daha bir İspan klubu yarımfinalda (YENİLƏNİR)
2017-04-19 01:14 | www.trend.az | 1
Bakı. Trend:
UEFA Çempionlar Liqasında 1/4 final mərhələsinin ilk cavab oyunları keçirilib.
Trend-in məlumatına görə, İspaniyanın "Real Madrid" klubu Almaniyanın “Bavariya” klubunu qəbul edib. Oyun 2:2 hesabı ilə başa çatıb.
Qollar: Levandovski, 52 (0:1 pen.), Ronaldu, 76 (1:1), Ramos, 78 (1:2 avtoqol), Ronaldu, 105 (2:2), Ronaldu, 110 (3:2), Asensio, 112 (4:2).
Beləliklə "Real Madrid" yarımfinal mərhələsinə yüksəlib.