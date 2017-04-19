Землетрясение магнитудой 6.0 произошло близ перуанского Икитоса

2017-04-19 01:18 | www.trend.az | 4

Землетрясение магнитудой 6.0 произошло близ города Икитос в Перу, передает NationNews со ссылкой на Геологическую службу США.

По предварительным данным, эпицентр землетрясения располагался в 55 км южнее Камповерде. Данные о пострадавших и погибших уточняются.

Самое страшное и катастрофическое по количеству жертв землетрясение за всю историю Перу произошло 31 мая 1970 года магнитудой 7,9. Тогда погибли свыше ста человек и около пятисот получили ранения разной степени.