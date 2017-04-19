«Реал» благодаря хет-трику Роналду обыграл «Баварию»

2017-04-19 01:28 | www.oxu.az | 3

Мадридский «Реал» в домашнем матче обыграл мюнхенскую «Баварию» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:2.

Как передает Oxu.Az, первый матч завершился победой «Реала». Мадридцы вышли в полуфинал Лиги чемпионов, «Бавария» завершила выступления на турнире.

Голы: 0:1 — Левандовски, 1:1 — Роналду, 1:2 — Рамос, 2:2 — Роналду, 3:2 — Роналду, 4:2 — Асенсио.

В параллельном матче мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Лестер Сити» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Встреча прошла во вторник, 18 апреля, в Лестере и завершилась со счетом 1:1. На 26-й минуте отличился полузащитник «Атлетико» Сауль. Хозяева ответили голом Джейми Варди на 61-й.

С.Б.

