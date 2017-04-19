Определились первые полуфиналисты Лиги чемпионов

2017-04-19 02:30 | www.apa.az | 3

В Европе завершился ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Как передает АПА, в Мадриде и Лестере определились две лучшие футбольные команды Старого Света.

"Реал" не смог легко пройти "Баварию", нелепо упустив победу в основное время. Серихо Рамос забил курьезный автогол, и позволил немцам перевести игру в овертайм. Однако в дополнительные полчаса "сливочные" показали, кто в доме хозяин. Дубль Роналду не оставил шансов подопечным Карло Анчелотти.

"Реал Мадрид" Испания – "Бавария" Германия - 4:2

Голы: 0:1 – 53, пенальти Левандовски, 1:1 – 76 Роналду, 1:2 – 77, автогол Рамос, 2:2 – 104 Роналду, 3:2 – 109 Роналду, 4:2 – 112 Асенсио.

Первый матч – 2:1

Во втором четвертьфинале "лисы" не смогли сотворить сенсацию, и сыграв вничью с "Атлетико" вылетели из турнира. Испанцы вели в счете до середины второго тайма. Варди смог сравнять счет, но забить такой спасительный победный гол у англичан не получилось.

"Лестер" Англия – "Атлетико" Испания - 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 26 Сауль, 1:1 – 61 Варди.

Первый матч – 0:1

19 апреля состоятся еще два четвертьфинала: "Ювентус" - "Барселона" и "Боруссия" - "Монако". Полуфиналы пройдут 2-3 мая. Жеребьевка этой стадии состоится в пятницу, 21 апреля.