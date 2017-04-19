Постпред США при ООН посоветовала КНДР "не затевать драку"

2017-04-19 02:36 | www.trend.az | 3

Соединенные Штаты не хотят воевать с КНДР, и руководство в Пхеньяне должно перестать провоцировать Вашингтон. С таким заявлением выступила во вторник постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, комментируя высказывания северокорейского коллеги, предупредившего об угрозе "термоядерной войны" на Корейском полуострове, передает ТАСС.

"У меня есть только одно послание к Северной Корее: "Соединенные Штаты не ищут драки, так что не пытайтесь затеять ее", - сказала Хейли журналистам.

Она отметила, что КНДР должна осознать, что не должна давать США повода, и тогда у США не будет причин воевать.