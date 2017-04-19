Эрдоган заявил, что договорился о встрече с Трампом в ближайшем будущем

2017-04-19 02:55 | www.apa.az | 3

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом в ближайшем будущем.

"Конечно, мне звонили и поздравляли. Было очень приятно, он (Трамп) поздравил меня с итогами (референдума). Мы говорили о развитии отношений (США и Турции) в ближайшей перспективе, мы обменялись взглядами по этому вопросу и по Сирии". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал Эрдоган в интервью американскому телеканалу CNN.

Турецкий лидер также отметил, что "лучше провести личную встречу" для продвижения двусторонних отношений. По его словам, такая договоренность в ходе недавнего телефонного разговора была достигнута.

"Мы согласились, что мы проведем эту встречу в ближайшем будущем", — добавил президент Турции.