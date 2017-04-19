ИГ применило иприт при атаке на военную часть в Ираке

2017-04-19 04:06 | www.apa.az | 3

Боевики террористической группировки "Исламское государство" использовали отравляющее вещество иприт при атаке на военную часть в Ираке, где находились советники из США и Австралии. Как передает АПА со ссылкой на РИА Ноовости, об этом сообщает телеканал CBS.

Инцидент произошел в воскресенье. Как сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс бригадный генерал Яхъя Расул, в результате атаки шесть солдат были госпитализированы из-за проблем с дыханием. В связи с атакой было начало расследование.

Как сообщает корреспондент CBS, 25 военнослужащим потребовалась медицинская помощь. Никто из находящихся в части советников в результате атаки не пострадал.

Боевики террористической группировки "Исламское государство" использовали отравляющее вещество иприт при атаке на военную часть в Ираке, где находились советники из США и Австралии, передает телеканал CBS со ссылкой на собственного корреспондента.

Инцидент произошел в воскресенье. Как сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс бригадный генерал Яхъя Расул, в результате атаки шесть солдат были госпитализированы из-за проблем с дыханием. В связи с атакой было начало расследование.

Как сообщает корреспондент CBS, 25 военнослужащим потребовалась медицинская помощь. Никто из находящихся в части советников в результате атаки не пострадал.