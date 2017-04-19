ИГ применило иприт при атаке на военную часть в Ираке

2017-04-19 06:15 | www.trend.az | 2

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) использовали отравляющее вещество иприт при атаке на военную часть в Ираке, где находились советники из США и Австралии, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

Инцидент произошел в воскресенье. Как сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс бригадный генерал Яхъя Расул, в результате атаки шесть солдат были госпитализированы из-за проблем с дыханием. В связи с атакой было начало расследование.

Как сообщает корреспондент CBS, 25 военнослужащим потребовалась медицинская помощь. Никто из находящихся в части советников в результате атаки не пострадал.

По данным канала ABC, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл в среду подтвердил, что никто из австралийских военнослужащих не пострадал. Телеканал также сообщил, что Пентагон осведомлен о "незначительной" химической атаке на военную часть в Ираке.