В Армении российская авиация приступила к учениям по проверке боеготовности

2017-04-19 07:37 | www.apa.az | 3

Авиация и подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО) РФ приступили к контрольным учениям по проверке боеготовности в Армении. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

Кроме того, в полевых условиях на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз военнослужащие отработают порядок взаимодействия расчетов зенитно-ракетных комплексов по захвату и сопровождению воздушных целей.

В учении принимают участие около 500 военнослужащих и более 100 единиц военной специальной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы Бук-М1-2, С-300В, истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТ российской авиационной военной базы Эребуни.