В Гёйчае автомобиль упал в канал, погиб экс-начальник

2017-04-19 08:27 | www.apa.az | 2

В Гёйчайском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает местное бюро АПА, авария произошла ночью около 1.00 на дороге Гёйчай-Уджар. Эитель села Чайархлы Мамедов Хаял Ханлар оглу 1979 г.р. потерял управление автомобилем Toyota Camry, в результате чего автомобиль упал в канал. От полученных травм Х.Мамедов скончался на месте.

Отметим, что капитан полиции Х.Мамедов несколько занимал должность начальника паспортно-регистрационного отделения Гейчайского райотдела полиции. Несколько месяцев назад он был освобожден от занимаемой додлжности.

По факту ведется расследование.