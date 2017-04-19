МЧС распространил информацию о тяжелом ДТП в Газахе

2017-04-19 08:37 | www.apa.az | 3

МЧС распространил информацию о тяжелом ДТП в Газахе, в результате которого погиб 1, ранены 3 человека.

Как сообщает АПА, в «дежурную часть» МЧС поступила информация о столкновении автомобилей марки Mitsubishi и Opel в Газахском районе. На место происшествия незамедлительно выехала бригада спасателей, которые извлекли из «Опеля» троих человек, оказавшихся в зажатом положении, а также тело Исмаиловой Саадат Меджид гызы 1992 г.р.