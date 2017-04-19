ДТП в Гёйчае: Погиб экс-начальник

2017-04-19 08:38 | www.oxu.az | 3

В Гёйчайском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, авария произошла ночью около 1.00 на дороге Гёйчай-Уджар.

Житель села Чайархлы Мамедов Хаял Ханлар оглу 1979 г.р. потерял управление автомобилем Toyota Camry, в результате чего автомобиль упал в канал. От полученных травм Х.Мамедов скончался на месте.

Отметим, что капитан полиции Х.Мамедов занимал должность начальника паспортно-регистрационного отделения Гейчайского райотдела полиции. Несколько месяцев назад он был освобожден от занимаемой додлжности.

По факту ведется расследование.

A.M.