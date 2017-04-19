В Газахе произошло тяжелое ДТП: Есть погибший и раненые

2017-04-19 08:59 | www.oxu.az | 3

В Газахе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения 2 автомобилей серьезно пострадали 2 женщины и ребенок. Они были доставлены в Газахский лечебно-диагностический центр. Спасти одну из женщин не удалось.

Установлены личности жертвы и пострадавших при ДТП. Погибшей является жительница Газаха Саадат Исмаилова. Также пострадал ее 2-летний сын Исмаилов Фуад Эльмир оглу и 60-летняя Рена Хасмамедова. Их состояние оценивается как тяжелое.

По сообщению, Opel с указанными лицами припарковал возле магазина. После того как водитель покинул автомобиль, в него врезалось другое авто.

По факту ведется расследование.

A.M.