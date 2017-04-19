Джордж Буш-старший госпитализирован

2017-04-19 09:06 | www.oxu.az | 3

Экс-президент США Джордж Буш-старший госпитализирован.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил телеканал ABC News.

«Бывший президент Джордж Буш госпитализирован, но «чувствует себя нормально», – говорится в официальном аккаунте Twitter телеканала.

Телеканал ABC также опубликовал в Twitter заявление офиса экс-президента. Уточняется, что «президент Джордж Буш был доставлен в госпиталь города Хьюстон (штат Техас) в пятницу для наблюдения в связи с непрекращающимся кашлем».

Позднее было диагностировано, что у Буша-старшего «легкий случай пневмонии», но он получил надлежащее лечение. «Президент Буш пребывает в хорошем настроении и далее будет проходить обследования, пока он восстанавливает свои силы», – отмечается в заявлении офиса экс-президента.

A.M.