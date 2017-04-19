Определились полуфиналисты Лиги Чемпионов

2017-04-19 09:11 | www.oxu.az | 3

В Европе завершились ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в Мадриде и Лестере определились две лучшие футбольные команды Старого Света.



«Реал» не смог легко пройти «Баварию», нелепо упустив победу в основное время. Серихо Рамос забил курьезный автогол, и позволил немцам перевести игру в овертайм. Однако в дополнительные полчаса «сливочные» показали, кто в доме хозяин. Дубль Роналду не оставил шансов подопечным Карло Анчелотти.



«Реал Мадрид» Испания – «Бавария» Германия - 4:2



Голы: 0:1 – 53, пенальти Левандовски, 1:1 – 76 Роналду, 1:2 – 77, автогол Рамос, 2:2 – 104 Роналду, 3:2 – 109 Роналду, 4:2 – 112 Асенсио.

Первый матч – 2:1



Во втором четвертьфинале «лисы» не смогли сотворить сенсацию, и сыграв вничью с «Атлетико» вылетели из турнира. Испанцы вели в счете до середины второго тайма. Варди смог сравнять счет, но забить такой спасительный победный гол у англичан не получилось.



«Лестер» Англия – «Атлетико» Испания - 1:1 (0:1, 1:0)



Голы: 0:1 – 26 Сауль, 1:1 – 61 Варди.

Первый матч – 0:1



19 апреля состоятся еще два четвертьфинала: «Ювентус» - «Барселона» и «Боруссия» - «Монако». Полуфиналы пройдут 2-3 мая. Жеребьевка этой стадии состоится в пятницу, 21 апреля.