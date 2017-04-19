В Азербайджане возросло число желающих сменить имя и фамилию

2017-04-19 09:17 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане возросло число обращений связанных с изменением имени и фамилии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в министерстве юстиции.

За 2016 год для изменения имени, фамилии и отчества обратились 2967 человек, что по сравнению с предыдущим годом больше на 653 обращения.

В обращениях граждан в основном указаны такие причины, как ненормальное звучание имени, сложное произношение, несоответствие национальности, полу, смысл и другие.

В министерстве добавили, что в 2016 году для изменения имени, фамилии и отчества больше всего обратились люди с возрастом от 21 года до 30 лет.

A.M.