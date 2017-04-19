В Перу число жертв наводнений превысило 110 человек

2017-04-19 09:24 | www.oxu.az | 2

Общее число погибших в результате мощных наводнений в Перу достигло 113 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил во вторник национальный центр страны по действиям в чрезвычайных ситуациях.

Ранее сообщалось о 107 погибших. Эксперты называют наводнения одними из самых мощных за последние десятилетия, их причиной стал климатический феномен «Эль-Ниньо» в Тихом океане.

По данным центра, еще 17 человек считаются пропавшими без вести, почти 400 получили ранения. Своего имущества лишились 178 тысяч человек, при этом всего стихия затронула более 1 миллиона жителей южноамериканской страны.

Число разрушенных домов превысило 20 тысяч, небольшие разрушения причинены 237 тысячам строений. Также наводнения разрушили 53 школы, 11 центров здравоохранения, 2,7 тысячи километров дорог и 316 мостов.

В основном жертвы и разрушения зафиксированы в таких регионах, как Пиура, Ламбайеке, Ла-Либертад и Анкаш.

Н.О.