Российский сухогруз потерпел крушение в Черном море

2017-04-19 09:28 | www.oxu.az | 2

Российский сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение в Черном море. Один человек спасен, информации о других спасенных нет.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

«В районе крушения спасен один человек, который поднят на борт спасательного судна. Других членов экипажа, который состоял из 12 человек, обнаружить не удалось», - сказал собеседник агентства.

Также спасатели обнаружили еще четырех моряков, но пока не могут к ним подойти.

«Один член экипажа с погибшего сухогруза «Герои Арсенала» поднят на борт судна «Армада Навигатор». Состояние его оценивается как удовлетворительное, он сильно переохлажден. Еще четверых видим визуально, об их состоянии ничего сказать пока не можем. Видим, что они в спасательных жилетах», - рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что на борту находились девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии.

Поиски моряков с судна осложняет шторм.

Н.О.