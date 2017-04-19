В Азербайджане за деятельность валютных обменников будут требовать лицензии и пошлины

2017-04-19 09:34 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане обмен валюты будет относиться к лицензируемым видам предпринимательской деятельности и за него будут требовать пошлину.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Fins.az, в связи с этим в статью 22 закона «О госпошлине» добавляется новый пункт.

Согласно новому пункту, обмен валюты будет относиться к лицензируемым видам предпринимательской деятельности и за него будут требовать пошлину в размере 500 манатов.

Проект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса и 25 апреля будет вынесен на обсуждение.

У.А.

