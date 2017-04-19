Льготы во время проверок не будут распространяться на некоторых предпринимателей

2017-04-19 09:45 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане льготы, предусмотренные при проверках предпринимательской деятельности, не будут распространяться на ряд предпринимателей.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на АПА.

Согласно предлагаемым изменениям в закон «О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей», льготы будут отменены для проверок, проводимых в рамках осуществления уголовного преследования или судопроизводства.

У.А.

