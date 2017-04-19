Александр Васильев: Я очень счастлив, что нашел в Мехрибан Алиевой человека, неравнодушного к моде

2017-04-19 09:50 | www.oxu.az | 3

Русский и французский историк моды, искусствовед, коллекционер, ведущий передачи «Модный приговор» на Первом российском канале Александр Васильев дал интервью порталу Москва-Баку, передает Oxu.Az.

- Александр, почему в рамках своей выездной школы решили посетить именно восточные страны - Азербайджан и Узбекистан?

- Проект «Выездная школа Александра Васильева» существует уже 14 лет. В ней прошло обучение более 2000 человек. Школа ездит во все страны мира. Но в эпоху кризиса и падения курса рубля многие поездки в далекие регионы нашей планеты затруднительны для учениц, а Азербайджан и Узбекистан сегодня - самые привлекательные, скажем так, антикризисные направления. Лететь недалеко, полная смена обстановки, радушный прием, удивительная архитектура, история, общепринятый русский язык, хорошее качество жизни, безопасность, хороший климат - все это делает Азербайджан и Узбекистан крайне привлекательными для посещения. В Азербайджане я бывал и раньше, всего 3-4 раза, но эта поездка была для меня особенно памятной, поскольку она была расширенной и потому особенно интересной.

- Что для вас особенно привлекательно в Азербайджане?

- Думаю, что сочетание моря и города. Мы жили в Баку… У азербайджанской столицы прекрасное географическое положение – она располагается на Каспии, и с разных точек Баку и его пригородов открываются замечательные пейзажи. Очень красивая гостиница «Интурист», в которой мы жили. Баку – это великолепное сочетание модернистской архитектуры, примером которой служит потрясающий Центр Гейдара Алиева, и архитектуры старинной – Девичья башня, всевозможные медресе и т.д. полностью погружают гостя Азербайджана в атмосферу одного из ключевых пунктов Шелкового пути, каким в старину и являлся Баку.

- Во время пребывания в Азербайджане вас приняла первый вице-президент страны Мехрибан Алиева, фотографию с которой вы и опубликовали у себя на страницах в социальных сетях. Что можете сказать об этой встрече?

- Мехрибан Алиева - элегантная, стройная, красивая, мудрая женщина, которая крайне высоко меня поддержала. Сейчас мы планируем открыть в бакинском Центре Гейдара Алиева выставку моей коллекции, рассказывающей о футуризме в моде. И отчасти идея этой выставки как раз и принадлежит вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой. Вы знаете, я очень счастлив, что нашел в ней человека, неравнодушного к моде. К сожалению, в России в правительстве сплошь мужчины, им мода не интересна. Я уверен, что в Азербайджане в этом направлении я добьюсь большего. Выставка откроется в Баку в конце сентября.

- 10 апреля открылся Бакинский шопинг-фестиваль. Это первый шопинг-фестиваль в Азербайджане и на всем пространстве СНГ. Как Вы считаете, необходим ли такой фестиваль?

- Я считаю, что Бакинский шопинг-фестиваль – это очень хорошее дело. Уверен, что он проходит на высоте, ведь женщины в Азербайджане модничают, они очень хорошо одеваются. Следят за собой - стараются краситься, ухаживают за лицом, за фигурой. В Баку действует много спа-салонов, всевозможного рода массажей. Конечно, это способствует тому, чтобы женщины были привлекательными.

- Азербайджан и Узбекистан - страны с очень богатой яркой культурой…

- Это действительно так. И, конечно, есть сходство между культурами двух стран, в частности, что-то похожее и в архитектуре, и в кулинарии. Меня это совершенно не удивляет, потому что Азербайджан располагается по одну сторону Каспия, Узбекистан, хотя он и не имеет прямого выхода к морю, - по другую. Конечно, разные языки, но опять же, все же одной тюркской группы. Я, например, говорю по-турецки, поэтому в Азербайджане мне было очень легко общаться.

- Александр, в Азербайджане модницы в повседневности носят традиционные азербайджанские платки келагаи на современный лад, а вот в Узбекистане в последнее время модны кафтаны с традиционными старинными узорами, сумки с ними же. На фотографиях из Узбекистана вы предстали в национальном узбекском чапане, также на вас был платок с традиционными узбекскими узорами. Советуете ли вы носить модницам такие же и как их можно сочетать с современной одеждой?

- Это традиция, а если это традиция, значит, конечно, можно носить. Люди же не могут отказаться от традиций, и особенно это видно в мусульманских странах. А как сочетать? Смотрите на меня и сочетайте.

- В вашей коллекции есть азербайджанские, узбекские вещи?

-Есть. Все, что мне подарили во время визитов. Это и платки келагаи в Азербайджане, и чапаны (халаты) в Узбекистане. Но в принципе я не собираю фольклор - народные костюмы как таковые, а также современные вещи. Я собираю моду! Поэтому, такая, национальная одежда не окажется в моем музее, но тем не менее она входит в мой личный гардероб, и все эти платки, халаты, шапки я ношу.

A.С.

