Армяне обстреляли азербайджанские позиции

2017-04-19 09:54 | www.oxu.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении с использованием крупнокалиберных пулеметов за сутки нарушили режим прекращения огня в общей сложности 125 раз.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Минобороны.

ВС Армении с позиций, расположенных на безымянных высотах Ноемберянского и Иджеванского районов, в селе Чинари Бердского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Ферехли, Джафарли Газахского района, Агбулаг и Коханеби Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгёльского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.

A.M.

