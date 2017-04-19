В Дагестане проходят учения подразделений артиллерии Каспийской флотилии

2017-04-19 10:08 | www.apa.az | 3

Артиллерийские подразделения Каспийской флотилии проводят учения с боевой стрельбой на полигонах в Дагестане.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

«Артиллерийские подразделения морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа приступили к проведению батарейных учений с боевой стрельбой на полигонах Аданак и тактическом поле Скорпион в Дагестане. В учениях задействовано более 50 единиц военной и специальной техники», — сказал Астафьев.

Он добавил, что в ходе маневров артиллеристы отрабатывают действия батареи в составе сил высадки морского десанта в условиях боевого соприкосновения с силами «противника». Кроме того, экипажи самоходных артиллерийских орудий «Нона» проведут учение по захвату и удержанию плацдарма высадки с ведением оборонительного боя и применением средств радиоэлектронной борьбы.

«Морские пехотинцы выполнят задачи в обороне по противодействию силам высадки морского десанта условного противника. Всего в ходе проведения учений артиллерийским подразделениям предстоит выполнить порядка 70 огневых задач различной сложности. Экипажи боевых машин отработают ведение стрельбы по одиночным и групповым целям, как прямой наводкой, так и с закрытых позиций», — отметил Астафьев.

Учения артиллерийских подразделений морской пехоты Каспийской флотилии проводится в рамках лагерных сборов артиллерийских подразделений Южного военного округа.