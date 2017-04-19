Вертолет ВВС Саудовской Аравии был сбит дружественным огнем

2017-04-19 10:00 | www.oxu.az | 3

Вертолет ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение в Йемене, попав под дружественный огонь.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сайт йеменского министерства обороны.

Ранее сообщалось, что крушение потерпел вертолет Black Hawk. Катастрофа произошла в йеменской провинции Мариб во время выполнения боевой задачи. При этом агентство Reuters со ссылкой на саудовское агентство SPA сообщало о крушении самолета саудовских ВВС. В результате инцидента погибли как минимум 12 находившихся на борту человек, среди них — четыре офицера и восемь унтер-офицеров.

Как сообщается на сайте министерства обороны Йемена со ссылкой на представителя высшего командования армии страны, воздушное судно было сбито в 5 километрах от места посадки из-за «технической ошибки, приведшей к неправильной работе системы противовоздушной обороны, в результате которой было уничтожено» воздушное судно. Сведения о том, кто открыл огонь по вертолету, не приводятся.

Начато расследование с целью выявить причину крушения. Представитель коалиции Ахмед Асири заявил агентству Франс Пресс, что о причинах пока «слишком рано» говорить.

Н.О.