Презентация нового «iPhone» может быть перенесена

2017-04-19 10:06 | www.oxu.az | 5

Эксперты считают, что релиз новой модели iPhone не состоится к сентябрю 2017 года из-за сложностей с сенсором отпечатков пальцев, который будет располагаться под стеклом дисплея.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru, перенос сенсора под экран должен обеспечить новому смартфону еще более «бесшовный» дизайн и освободить еще немного места для дисплея, который, по слухам, займет всю переднюю панель. Кнопка Home, по информации инсайдеров, тоже станет сенсорной и переместится под стекло.

Ранее стало известно, что iPhone 8 окажется у покупателей к новогодним праздникам.

У.А.

