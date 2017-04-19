Экс-президент США Джордж Буш-старший госпитализирован

2017-04-19 10:12 | www.apa.az | 3

Экс-президент США Джордж Буш-старший госпитализирован.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, информацию об этом распространил пресс-секретарь Буша.

«Бывший президент Джордж Буш госпитализирован, но чувствует себя нормально», — говорится в сообщении.

Телеканал ABC опубликовал в Twitter заявление офиса экс-президента. Уточняется, что президент Джордж Буш был доставлен в госпиталь города Хьюстон (штат Техас) в пятницу для наблюдения в связи с непрекращающимся кашлем.

Позднее было диагностировано, что у Буша-старшего легкий случай пневмонии, но он получил надлежащее лечение. «Президент Буш пребывает в хорошем настроении и далее будет проходить обследования, пока он восстанавливает свои силы», — отмечается в заявлении офиса экс-президента.

Ранее Буш-старший уже был госпитализирован в середине января с пневмонией, позднее его жена Барбара также была госпитализирована с кашлем и симптомами усталости. Бушу провели процедуры, он был временно подключен к аппарату искусственного дыхания. Позже экс-президента перевели из реанимации в обычную палату, а его жену выписали. В конце января Буш-старший также был выписан из больницы.

Бушу, который возглавлял страну в 1989–1993 годах, 92 года, его жене Барбаре — 91.