В Баку подешевели старые квартиры

2017-04-19 10:12 | www.oxu.az | 3

В первом квартале 2017 года средняя цена на рынке вторичного жилья в Баку по сравнению с предыдущим кварталом снизилась на 2,3% (до 1030 долларов за квадратный метр).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в отчете консалтинговой компании «MBA Group».

Цены на квартиры эконом-класса на вторичном рынке подешевели на три процента, до 818 долларов за квадратный метр, а на жилье комфорт- и бизнес-класса, наоборот, незначительно подорожали. Так, стоимость жилья комфорт-класса достигла 1 417 долларов за квадратный метр (рост за квартал на 0,35 процента), а бизнес-класса - 2 231 долларов за квадратный метр (1,38 процента).

Всего в январе-марте на продажу было выставлено 7,39 тысяч квартир, что на 4,41 процента меньше, чем в четвертом квартале 2016 года. При этом только треть из них (31,5 процента) впервые выставляются на продажу, оставшаяся часть - это жилье, которое уже выставлялось на продажу в предыдущие кварталах. Несмотря на сокращение числа выставленных квартир, объем сделок по их купле-продаже за квартал незначительно вырос - на 2,45 процента - до 2 534 сделок.

Что касается структуры предлагаемых на вторичном рынке недвижимости квартир, то большая их часть (30,48 процента) составляют трехкомнатные квартиры. Затем следуют двух- (29,49 процента), четырех- (17,57 процента) и однокомнатные (14,3 процента) квартиры. На долю многокомнатных квартир (пять комнат и выше) приходится только 8,16 процента предложений.

Наибольшее число квартир, выставленных на продажу на рынке вторичного жилья Баку, расположены в Насиминском районе - 26 процентов. Чуть больше 20 процентов вторичного жилья расположены в Ясамальском районе, по 10 процентов приходится на Бинагадинский, Хатаинский и Сабаильский районы. Каждый из других районов Баку занимает менее десяти процентов от всех предложений на рынке повторного жилья.

У.А.