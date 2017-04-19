В Азербайджане физические лица смогут открывать валютные обменники

2017-04-19 10:17 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане подготовлен законопроект о внесении изменений в закон «О валютном регулировании» с целью создания нового вида лицензируемой деятельности – валютного обмена.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, этот вид деятельности предусматривает покупку, продажу и обмен иностранной валюты в Азербайджане в установленном законом порядке.

Согласно общим основам осуществления деятельности по обмену валюты, резиденты и нерезиденты обладают правом покупки, продажи и обмена иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Азербайджана в установленном законом порядке.

Согласно изменениям, правом на осуществление обмена валюты будут обладать только местные банки, получившие лицензию от органа надзора над финансовыми рынками в соответствии с законом «О банках», местные филиалы иностранных банков, получивший лицензию национальный оператор почтовой связи, согласно закону «О почте», а также получившие лицензию в установленном этим законом порядке резиденты – юридические и физические лица, филиалы юридических лиц-нерезидентов (лица, получившие лицензию на обмен валюты).

У.А.

