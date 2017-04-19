В Черном море потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала»

2017-04-19 10:21 | www.apa.az | 3

Сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение в акватории Черного моря, семь человек пропали без вести.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, всего на борту судна находились 12 человек — двое россиян, девять украинцев и один гражданин Грузии. Сухогруз с зерном следовал из Ростовской области в Турцию.

Помощник начальника главного управления МЧС по Крыму Владимир Иванов рассказал, что в район крушения направлено несколько спасательных судов и авиация. Одного моряка уже удалось спасти, еще четверых готовятся поднять на борт.

Операция осложняется сложными погодными условиями — волнение моря составляет до четырех баллов, а порывы ветра достигают 20 метров в секунду.

В МЧС отметили, что сигнал SOS от сухогруза, который следовал под флагом Панамы, приняли пограничники, которые и передали информацию спасателям.

Следственный комитет России возбудил по факту случившегося уголовное дело.