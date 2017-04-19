Антониу Гутерриш: «Серьезные нарушения прав человека - это предвестники надвигающихся конфликтов»

2017-04-19 10:37 | www.apa.az | 3

Сегодня, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил, что серьезные нарушения прав человека - это предвестники надвигающихся конфликтов.

Как сообщает АПА со ссылкой на официальный сайт структуры, глава ООН призвал активизировать механизмы своевременной реакции на первые признаки таких нарушений.





«Мы все знаем, что широкомасштабные нарушения прав человека приводят к невообразимым страданиям и подрывают перспективы достижения прочного мира и примирения. Исцеление этих ран - трудный и болезненный процесс. С каждым новым случаем массовых убийств, изгнания людей из родных мест и сексуального насилия этот процесс исцеления становится все более сложным», - заявил Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности, посвященном защите прав человека.



Глава ООН призвал более активно использовать инструменты предотвращения злодеяний, своевременно идентифицировать их первые проявления, которые могут привести к массовым зверствам. Он подчеркнул, что защита прав человека является ключевым элементом деятельности в сфере превентивной дипломатии.





Генеральный секретарь с одобрением отметил, что Совет Безопасности ООН уделяет внимание вопросам защиты женщин и детей в условиях вооруженных конфликтов. Однако, по его словам, несмотря на все предпринимаемые усилия, миллионы людей, оказавшихся в ситуации конфликта, все еще нуждаются в защите.





«Если мы действительно хотим решить эти проблемы, то мы должны сделать все для того, чтобы предотвращение стало нашим приоритетом…», - подчеркнул Генеральный секретарь. Он призвал искоренять причины конфликтов, помогать укреплять институты власти, а также более эффективно и на более раннем этапе реагировать на нарушения прав человека.





«Наш мир сталкивается с беспрецедентными проблемами в области мира и безопасности, причиной которых является отсутствие превентивных мер и невыполнение обязательств в области прав человека, включая социальные и экономические права», - заявил Генеральный секретарь ООН. Он добавил, что последствия этих проблем затрагивают целые регионы и десятки миллионов людей.