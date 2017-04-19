КНДР показала видеофильм, имитирующий ракетный удар по США – ВИДЕО

2017-04-19 10:25 | www.oxu.az | 3

В Северной Корее показали видеофильм, имитирующий нанесение ракетного удара по США.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщило агентство Ренхап в среду.

В видеоролике, который был показан на торжествах в честь 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена – деда нынешнего лидера страны, продемонстрирована новая баллистическая ракета и ее пуск. Она пересекает океан и наносит удар по городу в США. В следующем кадре показан горящий американский флаг на фоне кладбища.

На параде, предшествовавшем показу, была продемонстрирована, предположительно, новая межконтинентальная баллистическая ракета.

Также на праздничном концерте прозвучали песни, прославляющие пуски ракет и подразделение Тэпходон стратегических сил Корейской Народной армии, отвечающее за ракетные пуски. В частности, в песне поется, что «ракета Тэпходон подобна молнии и готова бросить вызов империализму».

Н.О.