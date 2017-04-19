Туристы стали чаще ездить в Нахчыван

2017-04-19 10:32 | www.oxu.az | 3

Возросло количество туристов, посещающих Нахчыванскую Автономную Республику.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, информацию распространил Государственный комитет статистики автономной республики.

В комитете сообщили, что в первой четверти этого года автономную республику посетило около 99 тыс. туристов из других регионов Азербайджана и зарубежных стран.

Согласно информации, этот показатель на 5,1% выше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

A.M.

