Туристы стали чаще ездить в Нахчыван
2017-04-19 10:32 | www.oxu.az | 3
Возросло количество туристов, посещающих Нахчыванскую Автономную Республику.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, информацию распространил Государственный комитет статистики автономной республики.
В комитете сообщили, что в первой четверти этого года автономную республику посетило около 99 тыс. туристов из других регионов Азербайджана и зарубежных стран.
Согласно информации, этот показатель на 5,1% выше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.