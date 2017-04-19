«Фейсбук киллер» застрелился в ходе полицейской погони – ФОТО

2017-04-19 10:39 | www.oxu.az | 3

Американская полиция сообщила о самоубийстве Стива Стивенса, который застрелил в Огайо случайно встреченного пожилого человека и затем разместил в «Фейсбуке» видео убийства, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

В воскресенье в городе Кливленд Стивенс застрелил 74-летнего Роберта Годвина, возвращавшегося домой из церкви.

Сигнал его телефона был прослежен вечером в воскресенье в городе Эри в штате Пенсильвания в 160 км от того места, где он застрелил Годвина.

Шеф полиции Калвин Уильямс сообщил репортерам, что полиция штата Пенсильвания получила информацию о местонахождении Стивенса вскоре после 11 часов во вторник.

Белый Ford подозреваемого был замечен в паркинге ресторана «Макдональдс» в городе Эри.

Подозреваемый пытался скрыться на автомобиле, но после короткой погони остановил машину и застрелился. Он был объявлен мертвым на месте происшествия, сообщила полиция.

Социальная сеть «Фейсбук» подверглась критике за то, что видеоклип сцены убийства оставался в сети в течение нескольких часов.

Руководство компании признало ошибки и обещало пересмотреть процедуру публикации.

Н.О.