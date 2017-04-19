В Азербайджане размеры штрафов за клевету и оскорбление увеличиваются

2017-04-19 10:49 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, в связи с этим предлагаются изменения в статьи 147 (клевета) и 148 (оскорбление) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Согласно изменению, в санкции первого пункта статьи 147 (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или, при массовом распространении, в информационном ресурсе интернета) предлагается заменить слова «штрафы от 100 до 500 манатов» на «штрафы от 1000 до 1500 манатов».

В санкции статьи 148 предлагается заменить слова «штрафы от 300 до 1000 манатов» на «штрафы от 1000 до 1500 манатов».

Проект предложен для рассмотрения в ходе пленарного заседания Милли Меджлиса 25 апреля.