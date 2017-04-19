Минкультуры обеспокоено увеличением числа турфирм в Азербайджане
2017-04-19 10:48 | www.oxu.az | 2
После аннулирования лицензий для туристической деятельности министерство культуры и туризма Азербайджана выдвигает новые предложения для контроля над отелями и турфирмами.
Как передает Oxu.Az, об этом заведующий отделом туризма министерства культуры и туризма Айдын Исмиев заявил Trend.
По его словам, 2 года тому назад, до того, как глава государства дал распоряжение об исключении туристической деятельности из списка видов деятельности, требующих лицензирования, в Азербайджане было 260 турфирм, а сейчас их больше 400:
«По подсчетам, их более 400. Посредством различных структур налоговых органов мы узнаем, что в стране открываются новые компании. Поэтому государство должно их контролировать в какой-то форме».