Минкультуры обеспокоено увеличением числа турфирм в Азербайджане

2017-04-19 10:48 | www.oxu.az | 2

После аннулирования лицензий для туристической деятельности министерство культуры и туризма Азербайджана выдвигает новые предложения для контроля над отелями и турфирмами.

Как передает Oxu.Az, об этом заведующий отделом туризма министерства культуры и туризма Айдын Исмиев заявил Trend.

По его словам, 2 года тому назад, до того, как глава государства дал распоряжение об исключении туристической деятельности из списка видов деятельности, требующих лицензирования, в Азербайджане было 260 турфирм, а сейчас их больше 400:

«По подсчетам, их более 400. Посредством различных структур налоговых органов мы узнаем, что в стране открываются новые компании. Поэтому государство должно их контролировать в какой-то форме».

У.А.

