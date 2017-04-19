В Facebook появится музыка

2017-04-19 10:52 | www.oxu.az | 2

По словам главы подразделения Facebook Messenger Дэвида Маркуса, в скором времени пользователи смогут делиться друг с другом музыкальными композициями через личные сообщения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, о сроках запуска нового сервиса не сообщается. Известно лишь, что в первую очередь аудитория «Фейсбука» получит доступ к каталогу Spotify. При этом в приложении будет возможность выбора композиций под конкретное настроение пользователя. Интеграция с Apple Music произойдёт «позже».

Как отмечает редакция The Verge, пользователи и раньше имели возможность делиться музыкой через социальную сеть Цукерберга, однако для прослушивания треков было необходимо совершить переход на сторонние сайты.

Теперь же аудитория сможет воспроизводить музыку прямо в «Фейсбуке». Впрочем, для этого пользователям, скорее всего, придётся сначала купить подписку, отметили в издании.



Н.О.