Уроженец Азербайджана на «Audi» обстрелял машину соотечественника в Северном Бутово

2017-04-19 11:27 | www.apa.az | 3

Как передает АПА со ссылкой на Агентство городских новостей «Москва», об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно информации, в службу «02» обратился очевидец, который сообщил, что на 35 км МКАД неизвестный на автомобиле «Audi A8» несколько раз выстрелил из пистолета по машине «Toyota Camry», а затем скрылся. Для розыска подозреваемого полиция ввела план «Перехват», в ходе которого сотрудники МВД остановили «Audi». Ею управлял 35-летний уроженец Азербайджана, проживающий в столице на ул. Грина.

«Вскоре в полицию обратился 47-летний уроженец Азербайджана, который заявил, что на МКАД его автомобиль подрезала «Audi A8». Иномарка прижала машину потерпевшего к обочине, после чего из окна «Audi» высунулась рука с травматическим пистолетом. Неизвестный трижды выстрелил по «Toyota» потерпевшего, а затем уехал», - пояснил источник.

По факту произошедшего полиция проводит проверку, подозреваемый задержан.