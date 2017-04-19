Проект кодекса этики поведения депутатов будет вынесен на обсуждение Милли Меджлиса

2017-04-19 11:34 | www.apa.az | 3

Завтра в парламенте на обсуждение будет вынесен законопроект в связи с нормами этического поведения депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Как сообщает АПА, проект будет обсужден на совместном заседании Комитета по правам человека и Комитета по правовой политике и государственному строительству.

В законопроекте отражены положения о регулировании этического поведения депутатов.