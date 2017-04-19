В этом году в Азербайджане 108 человек заразились ВИЧ

2017-04-19 11:22 | www.oxu.az | 3

За три месяца этого года в Азербайджане выявлено 108 фактов заражения ВИЧ.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, из них 107 являются гражданами Азербайджана, а 1 – иностранец.

С 1987 года, когда в Азербайджане впервые была обнаружена ВИЧ-инфекция, до июля 2016 года Республиканским центром по борьбе со СПИД были зарегистрированы 6293 человека, у которых подтверждено наличие ВИЧ-инфекции. Из них 6086 человек (96,7%) – граждане Азербайджана, 207 (3%) иностранцы, 4649 (73,8%) из них мужчины, 1644 (26,2%) – женщины.



В течение этого периода 2979 человек (20,3%) заразились ВИЧ-инфекцией путем употребления инъекционных наркотиков. 2190 (74,5%) находятся на учете в диспансере.

По состоянию на 1 апреля 2017 года, 3653 человека были привлечены к АРВ-терапии. 1677 из них заражены путем употребления инъекционных наркотиков. За прошлые 3 месяца к АРВ-терапии привлечены 115 человек, 24 из них заражены путем употребления инъекционных наркотиков.

A.M.

